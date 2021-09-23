Экранное время не всегда приносит вред детям



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С какими проблемами связывали экранное время у детей

Связи экранного времени с различными проблемами детей и подростков посвящено много исследований. Недавний научный обзор показал, что они дают смешанные (то есть, конфликтующие) результаты. Его авторы высказали мнение, что предметом опасений должно быть не само экранное время, а то, как конкретно используются электронные устройства.

Быстро вспомним, что волновало исследователей и родителей в связи с длительным использованием детьми электронных устройств.

Перечень возможных негативных последствий от «сидения» в гаджетах

Плохие сон и поведение. Речь и о детях, и о подростках. Среди возможных проблем — агрессивность.

Депрессия и тревожность. Игры и видео-общение связывались с тревожностью, а просмотр контента — с депрессией.

Нарушения внимания. Показатели ученые оценивали по словам самих опрошенных студентов.

Снижение успеваемости.

Новое исследование

В новом исследовании ученые из Колорадского университета в Боулдере обработали данные о примерно о 12 тысячах детей 9-10 лет. Информация была получена во время крупного исследования развития мозга детей.

В среднем участники исследования проводили перед экраном от пяти до четырех часов в день. Это время не включало использование компьютера или другой техники по школьным нуждам. У мальчиков обычно экранное время было на 45 минут больше, чем у девочек. Девочки чаще использовали электронные устройства для социальных сетей, а мальчики больше играли.

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Ученые обнаружили небольшую связь между увеличением экранного времени и снижением успеваемости, уменьшением длительности сна, поведением с признаками синдрома дефицита внимания. Однако другие факторы — например, социально-экономический статус — оказывали на эти проблемы гораздо большее влияние.

«В последние годы многие работы говорили о том, что экранное время может быть вредным для детей. Но есть также некоторые обзоры, указывающие на то, что этот вред могут преувеличивать. Используя большую выборку данных, мы показали, что действительно есть связь между экранным временем и негативными явлениями. Однако она не велика и не ужасна», – сказал Джон Хьюитт, соавтор исследования.

Ученые указывают, что причинно-следственная связь между экранным временем и, например, дефицитом внимания, неочевидна.

Авторы работы указали также, что большее количество экранного времени было связано с большим числом друзей в соцсетях. Ученые предполагают что «социальная природа такого использования экранного времени укрепляет взаимоотношения между ровесникам и позволяет им оставаться соединенными, даже не находясь вместе».

Хьюит отметил, что в настоящее время нет научных предпосылок, чтобы назвать рекомендуемое экранное время для детей. Доводы за и против использования экранных устройств сложны и, по всей видимости, зависят от того, как эти устройства используют.