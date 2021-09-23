 

Красивый кейп легко сделать своими руками. Смотрится очень элегантно

23.09.2021, 13:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кейп, или же накидка, – вещь, которая никогда не выйдет из моды. Кейпы носили столетия назад, актуальны они и сейчас. Объясняется востребованность этой вещи очень просто – накидки универсальны, они с легкостью вписываются в любой гардероб, сочетаются со всеми стилями и подходят каждой женщине, вне зависимости от возраста и типа фигуры.

И конечно же, носить кейпы можно в любой сезон. В летние вечера вполне уместны накидки из легкого кружевного материала или же связанные крючком из хлопчатобумажной пряжи, сшитые из натурального шелка. Зимой согреют и создадут особое ощущение комфорта массивные кейпы из толстой пряжи, искусственного меха или буклированной шерстяной ткани.

А в межсезонье, осенью и весной, ничто не сможет заменить модный и стильный кейп из тонкого флиса яркой расцветки. Для того чтоб обзавестись такой обновкой, не нужно посещать магазин: красивую и удобную накидку вполне можно сделать своими руками.

Что потребуется для работы?

Для того чтобы самостоятельно сделать удобную, теплую и модную накидку из флиса, не потребуются швейные принадлежности и машинка. Флис – материал, который не крошится и не распускается, поэтому обрабатывать кромку или подгибать срезы не придется.

Для того чтобы сделать накидку, понадобится следующее:

флисовый плед красивой яркой расцветки;элегантная застежка, например, кожаный ремешок с пряжкой;зубчатые декоративные шпильки или любой другой декор, например, заклепки, искусственный жемчуг;клей для работы с тканью или горячий, универсальный;острые ножницы и портновские булавки.

Также понадобится портновский циркуль или заменяющее его приспособление, например, пара карандашей, связанных прочной нитью. Пригодится в работе и портновский мелок.

Как сделать?

Работа не занимает много времени и состоит из нескольких простых шагов.

Сначала сложите одеяло в квадрат и скрепите булавками. Потом обрежьте материал полукругом, чтобы создать край накидки.

После этого нужно вырезать закругленное отверстие для шеи.

Снимите булавки, сложите заготовку изделия пополам и разрежьте одну сторону от середины горловины до внешнего края. При желании можно вырезать проймы в передней части накидки, но это необязательно.

Следующий шаг – декорирование.

Возьмите шпильки и вдавите их в флис спереди, по кромке разреза и вокруг отверстия для шеи.

Чтобы закрепить шпильки, вдавите зубцы внутрь и загните.

Работа практически завершена, остается только приклеить застежку. Как только клей высохнет, обновку можно носить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Игорь Наджиев обвинил Аллу Пугачеву в крахе его карьеры

16.11 / Экономика: Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

08.09 / Похудевший на 20 кг автор рок-оперы «Юнона и Авось» Рыбников назвал свою болезнь порчей

16.05 / Клетчатая рубашка с белыми джинсами и еще 9 образов для летней прогулки

05.01 / Политолог Поротников о рисках Лукашенко потерять власть: Кремлю нужен партнер с неоспоримой легитимностью

19.03 / Мнение: Интервью украинского агента

18.04 / Ярослав Ашихмин: «Наш пациент может умереть в любой момент»

18.01 / Мнение: В “Шереметьево” задержали Навального

23.10 / «Они оговорили человека» – Личное мнение

30.03 / И все-таки… Как поднять иммунитет?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика