Красивый кейп легко сделать своими руками. Смотрится очень элегантно

Кейп, или же накидка, – вещь, которая никогда не выйдет из моды. Кейпы носили столетия назад, актуальны они и сейчас. Объясняется востребованность этой вещи очень просто – накидки универсальны, они с легкостью вписываются в любой гардероб, сочетаются со всеми стилями и подходят каждой женщине, вне зависимости от возраста и типа фигуры.

И конечно же, носить кейпы можно в любой сезон. В летние вечера вполне уместны накидки из легкого кружевного материала или же связанные крючком из хлопчатобумажной пряжи, сшитые из натурального шелка. Зимой согреют и создадут особое ощущение комфорта массивные кейпы из толстой пряжи, искусственного меха или буклированной шерстяной ткани.

А в межсезонье, осенью и весной, ничто не сможет заменить модный и стильный кейп из тонкого флиса яркой расцветки. Для того чтоб обзавестись такой обновкой, не нужно посещать магазин: красивую и удобную накидку вполне можно сделать своими руками.

Что потребуется для работы?

Для того чтобы самостоятельно сделать удобную, теплую и модную накидку из флиса, не потребуются швейные принадлежности и машинка. Флис – материал, который не крошится и не распускается, поэтому обрабатывать кромку или подгибать срезы не придется.

Для того чтобы сделать накидку, понадобится следующее:

флисовый плед красивой яркой расцветки;элегантная застежка, например, кожаный ремешок с пряжкой;зубчатые декоративные шпильки или любой другой декор, например, заклепки, искусственный жемчуг;клей для работы с тканью или горячий, универсальный;острые ножницы и портновские булавки.

Также понадобится портновский циркуль или заменяющее его приспособление, например, пара карандашей, связанных прочной нитью. Пригодится в работе и портновский мелок.

Как сделать?

Работа не занимает много времени и состоит из нескольких простых шагов.

Сначала сложите одеяло в квадрат и скрепите булавками. Потом обрежьте материал полукругом, чтобы создать край накидки.

После этого нужно вырезать закругленное отверстие для шеи.

Снимите булавки, сложите заготовку изделия пополам и разрежьте одну сторону от середины горловины до внешнего края. При желании можно вырезать проймы в передней части накидки, но это необязательно.

Следующий шаг – декорирование.

Возьмите шпильки и вдавите их в флис спереди, по кромке разреза и вокруг отверстия для шеи.

Чтобы закрепить шпильки, вдавите зубцы внутрь и загните.

Работа практически завершена, остается только приклеить застежку. Как только клей высохнет, обновку можно носить.