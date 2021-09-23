Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео

“87 лет бабуле, 59 лет в браке”, – подписала ролик дочь Меладзе.

Видео опубликовал и Telegram-канал “НеМалахов”. На нем, кроме братьев Меладзе, в кадре запечатлена их сестра Лиана, а также их отец.

Российское издание StarHit обратило внимание на то, что на семейном празднике Валерий и Константин Меладзе были без своих жен – бывших участниц группы “ВИА Гра” Альбины Джанабаевой и Веры Брежневой.

В публикации отмечается, что возможной причиной отсутствия второй жены Валерия Меладзе является то, что его дочери от первого брака с ней не общаются.

Вероятных причин отсутствия Брежневой на дне рождения у свекрови издание не называет.

Контекст:

Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.

Брежнева тайно вышла замуж за Констатнина Меладзе в октябре 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет. Для каждого из супругов этот брак стал вторым.

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