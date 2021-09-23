 

Рейтинг Зеленского среди украинцев вырос – опрос КМИС

23.09.2021, 13:04, Новости дня
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Зеленского поддержали бы 33,3% респондентов, которые пришли бы на выборы и определились с выбором.

В июне нынешнего президента поддерживали 30,6%, а в апреле – 31,4%.

Ближайший конкурент Зеленского, народный депутат от “Европейской солидарности”, экс-президент Петр Порошенко получил бы в сентябре 16,8% поддержки избирателей, что меньше показателей июня (17,4%) и апреля (18,1%).

В пятерку политиков с наивысшим президентским рейтингом входят также лидер партии “Батьківщина”, нардеп Юлия Тимошенко (10,3%), нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (9,5%) и лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (8,7%).

Показатели Тимошенко и Бойко по сравнению с предыдущими опросами снизились, Смешко – повысились.

2% респондентов заявили, что испортили бы бюллетень или вычеркнули бы всех кандидатов.

11,2% опрошенных на выборы не пошли бы, 10,3% не определились с выбором, а еще 0,3% отказались отвечать.

Скриншот: kiis.com.ua

Исследование проводилось 10–15 сентября среди жителей территорий, подконтрольных украинским властям. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2002 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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