 

Президент Федерации академической гребли Винграновский: В 2020–2021 годах финансирование олимпийцев было лучшим за время независимости

23.09.2021, 13:04, Новости дня
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“Даже не могу вспомнить, когда так финансировались олимпийские виды спорта, как в течение 2020–2021 годов. За это большое спасибо и от себя лично, и от всех президентов федераций, с которыми я общаюсь, министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту. Ему, несмотря на все карантинные сложности, удалось вывести работу министерства на новый качественный уровень”, – подчеркнул Винграновский.

Он добавил, что сборная по академической гребле была полностью обеспечена всем необходимым инвентарем и оборудованием во время подготовки к Олимпийским играм.

“Уверен, что ни одна из украинских спортивных федераций не может упрекнуть руководство Минспорта за недофинансирование – мы же все общаемся друг с другом”, – отметил президент Федерации академической гребли.

Винграновский отметил, что все поклонники украинской академической гребли еще помнят золото женской парной четверки в Лондоне-2012.

“Наши “золотые” девушки Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Екатерина Тарасенко, Наталья Довгодько впервые в истории принесли Украине золотые награды в академической гребле”, – напомнил глава федерации.

Фото: ukranews.com

В то же время, по его словам, разговоры о недофинансировании подготовки олимпийцев к играм идут от тех спортсменов, чье спортивное мастерство не позволило получить олимпийскую лицензию.

“Украинскому спорту повезло, что в такое сложное “ковидное” время руководство нашего профильного министерства доверили профессионалу, который сам прошел весь путь от успешного спортсмена и тренера до ответственного руководителя-управленца, и понимает, что именно необходимо на каждом этапе в подготовке олимпийцев, и вообще понимает всю нашу кухню. А подобные разговоры о недофинансировании велись, ведутся и будут вестись, и нам, несмотря на всю эту болтовню, нужно продолжать делать свое дело качественно”, – резюмировал Винграновский.

Контекст:

На Олимпиаде 2020 в Токио украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебро на соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м. Лузан также – бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио в одиночной гребле на каноэ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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