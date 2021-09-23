 

Санду в ООН призвала полностью вывести войска РФ из Приднестровья

23.09.2021, 13:04, Новости дня
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“Республика Молдова – государство, приверженное миру. Мы по-прежнему твердо привержены поиску мирного политического решения конфликта в приднестровском регионе нашей страны, решения, основанного на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ…. В духе конституционного нейтралитета Республики Молдова и международного права я хотела бы повторить, что наша позиция в отношении полного и безоговорочного вывода российских войск остается неизменной. Это включает вывоз или уничтожение боеприпасов со складов в Колбасне, что создает угрозу безопасности и окружающей среде в регионе в целом”, – сказала она.

Молдова рассчитывает на поддержку международного сообщества в этом начинании, заявила Санду.

Контекст:

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

Санду 30 ноября 2020 года заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой. Она предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих миротворцев из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал,  что Россия выведет войска, когда “будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы”.

По информации ТАСС, в Приднестровье находится около тысячи российских солдат и офицеров. Они задействованы в “миротворческой операции” и охраняют склады, на которых хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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