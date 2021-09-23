 

Корниенко заявил, что действия Разумкова “трудно отнести к командным”, спикер не согласен

23.09.2021, 13:04, Новости дня
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Отвечая на вопрос, находится ли еще Разумков в команде президента, Корниенко заявил, что “это надо спросить у него”, но позднее уточнил, что, на его взгляд, о присутствии в чьей-либо команде важно не только говорить, но и доказывать его. “Последний ансамбль действий главы Верховной Рады, начиная с Согласительного совета, трудно отнести к командным”, – заявил глава политсилы.

Он также заявил, что если система ценностей политика трансформировалась настолько, что он перестает ассоциировать себя с программой и командой, с которыми он шел на выборы, то было бы честным заявить об этом и покинуть политсилу и должность, на которую его делегировали соратники. 

“Мы видим последовательную позицию спикера. Она… последнее время достаточно обособленная в плане командной работы с президентом, с партией. Понятно, что спикер может вести свою политическую карьеру, как он считает нужным, но в таком случае следует определиться – в одном ли мы с ним русле думаем о базовых вопросах. Это касается, в первую очередь, закона про олигархов, потому что для нас, для президента это очень важный показательный момент”, – заявил Корниенко.

Он отметил, в частности, что Разумков отправил законопроект об олигархах на рассмотрение в Венецианскую комиссию по просьбе оппозиционных фракций, что замедляет его принятие. “Возникает вопрос – чьи интересы представляет спикер Верховной Рады?” – спросил глава “Слуги народа”. Он не исключил, что руководство парламента может “использовать регламент для того, чтобы подыгрывать оппозиции”.

По его словам, лично представители партии этот вопрос с Разумковым не обсуждали, потому что “перешли на коммуникацию официальными письмами”.

В то же время Разумков в интервью телеканалу “Прямой” 22 сентября выразил несогласие с мнением Корниенко, который и раньше называл его действия “некомандными”.

Он подчеркнул, что у него нет мировоззренческих разногласий с коллегами, в том числе по партии “Слуга народа”. Спикер напомнил, что считает необходимым вести борьбу с олигархатом цивилизованным образом, чтобы “это проходило в рамках закона и регламента”, но отметил, что это не “мировоззренческий вопрос”. Он добавил, что не всегда голосует на заседаниях СНБО, поскольку считает, что “санкции не могут вводиться в отношении наших граждан: если они виноваты, у нас достаточно законодательных механизмов, чтобы привлечь их к ответственности”.

Комментируя заявление Корниенко о якобы некомандной игре со стороны спикера, Разумков сказал, что хотел бы услышать конкретику.

“По каждому вопросу я могу свою позицию объяснить. Захотят ли это объяснение услышать – это уже другой вопрос. Я не могу быть в этом уверен. А если провести профессиональную дискуссию, то думаю, мою работу сложно назвать некомандной за последние три года, начиная с 2018-го”, – сказал Разумков.

Он также подчеркнул, что не планирует подавать в отставку. 

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его. Комиссия приняла к рассмотрению  обращение Разумкова. 

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. В тот же день он заявил, что Разумков “не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера”, когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Вечером Разумков и Арахамия в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” поспорили при обсуждении этого решения спикера Рады. Разумков говорил, что за должность главы Рады “держаться не будет”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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