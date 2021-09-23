 

WhatsApp разрешает жаловаться на отдельные сообщения в чатах

23.09.2021, 12:54, Новости дня
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Ранее в WhatsApp, как и в других мессенджерах можно было пожаловаться администратору на посты тех или иных собеседников, удалить их, заблокировать и т.д. Вопрос касался всего аккаунта в целом. Но в мессенджере WhatsApp теперь разрешили также пожаловаться не на самого автора, а на отдельный опубликованный им пост.

По мнению специалистов, открытая новая возможность будет способствовать более толерантному общению между участниками чатов. Однако пока еще функция жалоб на отдельные посты работает только в бета версии, которая запускается на устройствах с операционной системой Android.

Все-таки нужно проверить, как теоретически хорошая идея будет работать на практике, говорят эксперты.



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