Тинькофф Банк применит новый способ борьбы с мошенниками

Оказывается, что в процессе тщательного анализа привычек клиентов, которые они демонстрируют во время пользования своими электронными устройствами, можно обнаружить «слабые места». Интересующие разного рода мошенников. Также можно определить и группу риска, то есть людей, которые потенциально могут оказаться мошенниками.

Однако для налаживания процесса такого анализа необходим искусственный интеллект с заложенным в него особым алгоритмом. Именно такую нейросеть внедряют в российском Тинькофф Банке.

Разработчики данного продукта надеются, что внедренные новые решения помогут при помощи современных технологий обезопасить клиентов банка и их счета, а также выявить злоумышленников в сети.