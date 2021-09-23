 

Тинькофф Банк применит новый способ борьбы с мошенниками

23.09.2021, 12:54, Новости дня
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Оказывается, что в процессе тщательного анализа привычек клиентов, которые они демонстрируют во время пользования своими электронными устройствами, можно обнаружить «слабые места». Интересующие разного рода мошенников. Также можно определить и группу риска, то есть людей, которые потенциально могут оказаться мошенниками.

Однако для налаживания процесса такого анализа необходим искусственный интеллект с заложенным в него особым алгоритмом. Именно такую нейросеть внедряют в российском Тинькофф Банке.

Разработчики данного продукта надеются, что внедренные новые решения помогут при помощи современных технологий обезопасить клиентов банка и их счета, а также выявить злоумышленников в сети.



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