 

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий публично подвергать сомнению результаты выборов

23.09.2021, 12:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Госдуму внесли закон, который запретит публично подвергать сомнению результаты выборов. По мнению его авторов, это позволит эффективнее бороться с фейками в интернете и будет способствовать предотвращению массовых беспорядков.

Законопроект разработали депутаты Евгений Попов и Пётр Толстой. Народные избранники предлагают запретить россиянам безосновательно рассуждать о массовых фальсификациях и вбросах голосов. Депутаты считают, что граждане часто злоупотребляют свободой слова при критике электоральной системы – это может как привести к серьёзным последствиям для отдельных кандидатов, так и повлиять на общую политическую стабильность в стране.

«Результаты выборов это не игрушка и не повод для манипуляций массовым сознанием! Если хочется пообсуждать итоги голосования, то можете делать это у себя на кухне сколько угодно. Но если вы выходите в общественное пространство и бездоказательно заявляете о том, что были фальсификации или какие-то другие нарушения, то за это придется отвечать. Именно подобные безответственные заявления толкают людей на всякие колумбайны, митинги, цветные революции», — сказал Пётр Толстой.

Согласно проекту, если гражданин захочет заявить о фальсификациях на выборах, ему сначала придется обратиться с жалобой в ЦИК или суд. Если факт фальсификаций подтвердится официально, то эта информация может быть опубликована в любых открытых источниках, но не ранее чем через 5 дней после ее публикации в официальных печатных изданиях правительства или парламента. В противном случае истец будет привлечен к административной ответственности. После повторного правонарушения в течение одного года против гражданина может быть возбуждено уголовное дело. Уголовное наказание по предлагаемой статье предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / Поклонники восхитились мускулистыми ногами Ивана Урганта в велосипедках

07.04 / “Поддержал регенерацию функциональных нейронов”: Ученые сообщили об изобретении “клея для мозга”

26.03 / Личное: “Порвала свой паспорт”

26.10 / Квартиры москвичей обустроят бордюрами

17.07 / Пусть говорит

11.06 / Политолог Шрайбман назвал наиболее возможного преемника Лукашенко: Доказал свою преданность президенту

05.03 / В Москве женщина покусала полицейского

21.01 / Стас Костюшкин в «Секрете на миллион» расскажет о кризисе в личной жизни и запоях

08.10 / Мнение: “Мы азербайджанские солдаты”

01.04 / В Италии, за шпионаж, задержали офицера итальянского ВМФ и российского дипломата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика