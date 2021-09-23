В Госдуму внесли законопроект, запрещающий публично подвергать сомнению результаты выборов

В Госдуму внесли закон, который запретит публично подвергать сомнению результаты выборов. По мнению его авторов, это позволит эффективнее бороться с фейками в интернете и будет способствовать предотвращению массовых беспорядков.

Законопроект разработали депутаты Евгений Попов и Пётр Толстой. Народные избранники предлагают запретить россиянам безосновательно рассуждать о массовых фальсификациях и вбросах голосов. Депутаты считают, что граждане часто злоупотребляют свободой слова при критике электоральной системы – это может как привести к серьёзным последствиям для отдельных кандидатов, так и повлиять на общую политическую стабильность в стране.

«Результаты выборов это не игрушка и не повод для манипуляций массовым сознанием! Если хочется пообсуждать итоги голосования, то можете делать это у себя на кухне сколько угодно. Но если вы выходите в общественное пространство и бездоказательно заявляете о том, что были фальсификации или какие-то другие нарушения, то за это придется отвечать. Именно подобные безответственные заявления толкают людей на всякие колумбайны, митинги, цветные революции», — сказал Пётр Толстой.

Согласно проекту, если гражданин захочет заявить о фальсификациях на выборах, ему сначала придется обратиться с жалобой в ЦИК или суд. Если факт фальсификаций подтвердится официально, то эта информация может быть опубликована в любых открытых источниках, но не ранее чем через 5 дней после ее публикации в официальных печатных изданиях правительства или парламента. В противном случае истец будет привлечен к административной ответственности. После повторного правонарушения в течение одного года против гражданина может быть возбуждено уголовное дело. Уголовное наказание по предлагаемой статье предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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