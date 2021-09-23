 

Песков назвал внутрипарламентскими упражнениями идеи США ввести санкции против России

23.09.2021, 12:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНамерение конгрессменов США ввести новые санкции против россиян – это внутрипарламентские упражнения, для их формализации надо пройти долгий путь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, это такие внутрипарламентские упражнения, для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь. То, что в конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну – это не секрет ни для кого», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По словам спикера Кремля, рано или поздно, по мере продвижения таких документов, они все-таки доходят до тех, кто совмещает нелюбовь к РФ с экспертными знаниями. «Поэтому пока, думаем, рано такие проекты комментировать», – заключил он.

Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. 



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