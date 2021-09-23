Украинские силовики оттеснили протестующих в центре Киева

Украинские силовые структуры оттеснили протестующих сторонников движения «SaveФОП» («Спасти физических лиц – предпринимателей»), которые пытались перекрыть движение по улице Грушевского в Киеве.

Бойцы полиции и Нацгвардии силой заставили митингующих отступить и покинуть проезжую часть, произошли стычки, передает канал «Украина-24».

У здания Верховной рады был задержан лидер движения «SaveФОП» Сергей Доротич. По данным украинского издания «Страна», Доротича хотят доставить в Печерское управление полиции. Полицейские пока причины задержания не сообщили.

Отмечается, что селкие и средние предприниматели протестуют против намерения Рады принять законопроекты об отмене обязательных кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей.

В настоящее время представители движения «SaveФОП» собираются у Рады. Там же находятся более тысячи сторонников партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ), они продолжают прибывать. Оппозиция требует прекратить давление на нее и СМИ, а также настаивает на снижении тарифов.

Кроме того, возле парламента намерены сегодня протестовать сторонники организации «Автоевросила», добиваясь от депутатов устранить недостатки закона о таможенном оформлении автомобилей на еврономерах.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в начале следующего года на Украине могут возникнуть новые протесты из-за роста антиправительственных настроений на фоне низкого рейтинга Владимира Зеленского.

Накануне на Украине сочли «конституционным переворотом» законопроект об олигархах.