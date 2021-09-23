 

Песков ответил на вопрос о выступлении процитировавшего Путина Зеленского

23.09.2021, 12:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он процитировал Владимира Путина.

«Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Президент Украины на ГА ООН сообщил о том, что РФ якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России.



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