Почему не позвали жён? – Личное мнение

87-летняя мать братьев Меладзе может гордиться своими сыновьями: один поёт, другой пишет песни.

Согласитесь, редкий случай, когда оба ребёнка выстрелили.



Фото: Соцсети

И всё было бы хорошо, но дочь одного из братьев Меладзе сама выложила видео с празднования дня рождения бабушки.

Нет, в самом ролике нет ничего криминального. Напротив, всё очень мило. Кроме, пожалуй, одной детали.

Угадаете, какой?

https://t.me/lenamiro/9768

На важный день рождения приехали все. Валера, его дети. Костя с детьми. А вот Альбины и Веры что-то не видно.

С одной стороны, что им там делать, где собралась вся большая семья? С другой — всё-таки это семья, а Джанабаева и Галушка-Брежнева — официальные жёны.

Селяви, как говорится. Можно увести мужа, но станешь ли ты женой, которую примет семья? Не факт.

Наверное, 40-летним девочкам очень обидно. Ну, вы побудьте дома, а мы — на праздник к мамочке. И по логике вещей получается, что там-то, у мамы — семья, а тут — ну, а тут, наверное, большое, но тайное чувство.

И жёны-то, вроде, официальные, но по факту на официальных семейных праздниках их нет.

Лично мне и за Верочку, и за Альбину обидно. За что же так с ними?

Если бы ваши мужья оставили вас дома, а сами поехали на семейное торжество, что бы вы чувствовали? А что бы вы сделали?

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