Мнение: Могли ли пенсионеры позаботиться о своей пенсии

Главе Центробанка пришлось оправдываться из-за выступления своего подчинённого, Сергея Швецова. Тот мимоходом озвучил общеизвестные факты, но выразился столь неуклюже, что соцсети поспешили истолковать его слова в самом неполиткорректном ключе. Цитирую ту самую реплику раздора:

Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину в течение его активной жизни. Это называется капитализм. А когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане…

https://www.kommersant.ru/doc/4996931

https://www.youtube.com/watch?v=a_YqGwkQh-M&t=1632s

Господин Швецов, конечно, прав. Забота о своей пенсии — наша с вами обязанность. В теории пенсия должна состоять из двух частей. Первая часть пенсии — выплаты от государства, не слишком маленькие, но и не слишком большие. Вторая часть пенсии — наши собственные накопления.

Некоторые говорят: я честно работал с 16 лет, я заслужил пенсию побольше. Предполагается, что вот эту заслуженную пенсию должно выдать «государство», которое получило от пенсионера 44 года честной работы, и теперь должно ему отплатить достойной пенсией.

Проблема в том, что государственные пенсии так не работают.

Во-первых, большую часть трудового стажа нынешние пенсионеры или не делали отчислений в Пенсионный фонд вовсе, или делали очень маленькие отчисления. Напомню, в СССР пенсионных налогов не было, там пенсии формировались из доходов работающих, что было ненапряжно, так как пенсионеров в процентном отношении было значительно меньше, чем сейчас. В ельцинские времена пенсионную систему начали пытаться реформировать, но средняя зарплата в России колебалась тогда от 20 до 100 долларов. Сравните это с текущей средней пенсией в 220 долларов, и вы увидите, что концы с концами не сходятся никак — отчисляя с зарплаты в 50 долларов по 10 долларов налога, на пенсию в 220 долларов накопить не получится при всём желании.

Во-вторых, огромная доля нынешних пенсионеров платить налоги не считала нужным. Кто-то работал в чёрную, кто-то в серую. Вместе с тем государство платит пенсию каждому — и тем, кто не работал вообще ни одного дня в своей жизни, и тем, кто за свою трудовую карьеру не перечислил государству ни одного рубля.

Наконец, в 1992 году нам досталась по наследству пенсионная система, в которой не было предусмотрено учёта предыдущих финансовых заслуг перед государством. Проще говоря, с работающих собирали налоги в общий котёл, а потом всё это примерно поровну раздавали пенсионерам. Поэтому когда молодой пенсионер спрашивает «я платил налоги, где мои деньги», ему следует трясти за грудки не чиновника Пенсионного фонда, а своего же старшего товарища — пенсионера, которому сейчас уже далеко за 80. Деньги пошли ему.

Примерно так работает система и сейчас — с той только разницей, что половина пенсии идёт с налогов работающих, а вторая половина — с нефтяных денег.

Я неплохо зарабатываю, и потому плачу больше налогов, чем подавляющее большинство граждан Российской Федерации. Однако государственная пенсия у меня будет маленькой. Во-первых, мои налоги идут не на какой-то там особый сберегательный счёт, а на пенсии нынешним пенсионерам. Во-вторых, когда я выйду на пенсию, вместе со мной выйдет на пенсию и мой сосед, ярый оппозиционер-яблочник, который работает репетитором по русскому языку и принципиально не платит «этому государству» ни копейки налогов. Те налоги, которые будет платить через 25 лет следующее поколение работников, государство будет честно делить между мной и моим соседом.

Система несправедлива, однако таковой она и должна быть. Задача государственной пенсии вовсе не в том, чтобы вознаградить каждого по заслугам. Идея в том, чтобы обеспечить минимальный уровень жизни тем, кто в силу возраста не может уже самостоятельно зарабатывать себе на хлеб. Заслуги пенсионеров при этом государство волнуют в последнюю очередь: государству важно, чтобы кусок хлеба с маслом был даже у тех, кто всю сознательную жизнь от общества только брал, ничего не давая взамен.

Вместе с тем, как верно заметил господин Швецов, мы можем позаботиться о будущей пенсии и самостоятельно. Для этого мы должны не только платить пенсионные налоги, содержа тем самым нынешних пенсионеров, но и делать накопления на будущее. Подчеркну ещё раз, не вместо пенсионных налогов, а дополнительно к ним: пенсионные налоги мы должны платить, так как это наш долг перед теми, кому уже сейчас за 60.

Классический на сегодня вариант дополнительной пенсии — прикупить одну-две квартиры, чтобы сдавать их. 20 тысяч рублей пенсия, 50 тысяч со сдачи двух квартир, вот и комфортная жизнь для условного инженера, привыкшего уже к собственному автомобилю и прочим маленьким радостям жизни. Некоторые предпочитают вместо квартир вкладываться в акции, другие в бизнес, третьи в какую-нибудь экзотику типа ВДО или машиномест.

Идея Сергея Швецова была в том, чтобы помочь таким инвесторам на государственном уровне. Освободив их от части налогов, может быть, или облегчив им доступ к надёжным государственным бумагам, создав хорошие механизмы накопления. По ряду причин лично я в такую помощь государства не очень верю, государство в плане инвестиций весьма неуклюже, однако ход мысли, на мой взгляд, можно только поддержать.

Главная проблема заключается в том, что мы живём в 2021 году. Нынешнее поколение пенсионеров родилось в шестидесятых годах прошлого века или раньше, так что у него просто физически не было времени, чтобы позаботиться о своём будущем.

При советской власти копить можно было только в советских рублях, которые не являлись деньгами в привычном нам смысле этого слова. Они были чем-то типа подарочных купонов в супермаркете: их можно было при желании потратить на покупки, но их нельзя было инвестировать. Когда супермаркет разорился, подарочные купоны превратились в тыкву — ровно так, как это бывает и сейчас.

Вообразите себе 1980 год. Молодой ленинградский рабочий приехал с семьёй на выходные в Хельсинки, и там он за кружкой чая обсуждает с финским рабочим, куда ему выгоднее вложить деньги. Финн перечисляет возможности, советский рабочий отбрасывает их.

1. Купить квартиру? Нельзя. Во-первых, очередь и нормативы, во-вторых, законно владеть в СССР можно было только той квартирой, в которой живёшь.

2. Вложить в ценные бумаги? Из таковых в СССР были только облигации госзайма — узаконенный грабёж, к участию в котором в качестве жертвы советских граждан принуждали силой.

3. Открыть семейный бизнес? Запрещено законом.

4. Купить валюту? Посадят в тюрьму, а если сильно наглеть, то могут и расстрелять.

5. Покупать золото и складывать его в банковскую ячейку? Операции с золотом запрещены, банковские ячейки отсутствуют как класс.

На этом месте финн может возмутиться. Что значит «операции с золотом запрещены», если СССР чеканит инвестиционную монету «Сеятель» девятисотой пробы, четверть унции чистого золота?

И действительно, такую золотую монету СССР выпускал большим тиражом с 1975 по 1982 год:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Червонец_(Сеятель)

Золото 585 пробы стоило в начале восьмидесятых примерно 25 рублей за грамм. Несложно подсчитать, что червонец «Сеятель» стоил бы тогда примерно 340 рублей:

https://goldomania.ru/articles-3/zoloto_sovetskih_vremen.html

Сейчас, в 2021 году, конкретно этот советский червонец можно продать за 41 тысячу, так как эти монеты у нас ценятся, а золото за последний год поднялось в цене чуть ли не вдвое. Если бы советский рабочий методично покупал «Сеятелей», к 1992 году у него лежала бы в мешочке существенная сумма, и на девальвацию рубля он смотрел бы с безразличием.

К сожалению, никаких монет наш гипотетический рабочий не покупал, эти монеты изначально шли только на экспорт. Советские граждане имели право покупать золото только в виде украшений, причём тоже в порядке очереди, по специальному разрешению сверху. Впрочем, советского рабочего это обстоятельство ничуть не волновало, так как он ничего об инвестиционных монетах и не знал. В Финляндию его в реальной жизни всё равно бы не выпустили, а если бы уже финн приехал в Ленинград потусить, он был бы слишком пьян для серьёзных бесед.

Таким образом, разговоры про пенсионеров, которые должны были сами позаботиться о размере своей пенсии, звучат для старшего поколения как издёвка. Возможность самостоятельно копить на пенсию появилась у нас только в нулевых годах. В девяностые было не до того, а в советское время государство тщательно оберегало граждан от любых инвестиций.

Вместе с тем современной молодёжи стоит уже открывать глаза, крутить головой, знакомиться с зарубежным опытом. На Западе, который объективно имеет сейчас лучшую пенсионную систему в мире, пенсионеры делятся на две большие группы. Одна группа получает государственную пенсию. Эта группа живёт небогато, следит за скидками, экономит на отоплении и редко выезжает за пределы родного городка. Вторая группа дополнительно к государственной пенсии имеет собственные накопления. Эта группа может позволить себе на пенсии приехать, например, в Египет, чтобы попасться там на глаза туристам из России.