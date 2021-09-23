Свежая, замороженная или консервы: все тонкости добавления рыбы в наш рацион

Рыба признана многими учеными здоровой альтернативой мясу. Ее рекомендуют использовать в рационе не менее 1-2 раз в неделю. Относится ли это к консервам? Насколько в действительности полезны подобного рода продукты для здоровья?

Полезны ли рыбные консервы?

Практически нет весомой разницы между замороженной и свежей рыбой. В первом случае она попросту подвергается шоковой заморозке сразу после отлова. При этом питательные свойства и витамины не утрачиваются. Однако при покупке подобных продуктов важно убедиться в целостности упаковки.

Что касается рыбных консервов, то они также полезны. Сделанные на основе морской рыбы, они являются хорошим источником жирных кислот омега-3. Длительное хранение не отражается на их качестве.

Рыба для похудения

При покупке любых рыбных консервов лучше изучить информацию о калорийности. Маринованный в соусе или масле вариант обычно более калориен, нежели приготовленный в собственном соку. Кроме того, в консервы в томатном соке часто добавляют сахар. Это лишь увеличивает общую калорийность.

В 100 г рыбы содержится около 20 г белка. Это количество необходимо для наращивания мышечной массы. Диетологи рекомендуют исходить из расчета 0,8 г белка в сутки на каждый килограмм веса. Белок рыбы достаточно легко переваривается. Кроме того, идеально подходит для всех, кто желает избавиться от нескольких лишних килограммов.

Питательные вещества

Жирные сорта рыбы богаты кислотами омега-3. Они весьма полезны для организма. Например, предупреждают воспалительные процессы, сосудистые заболевания, укрепляют иммунитет и поддерживают работу мозга на должном уровне. В скумбрии, сельди, лососе особенно много омега-3.

Также в составе рыбы присутствует витамин D. В больших количествах он имеется в тунце и сардинах. Витамин D крайне важен для полноценного развития костного скелета у детей, укрепления иммунной системы.

Рыба — это важнейший источник йода. Всего 2 порции ее в неделю позволяют покрыть четверть общей потребности организма в этом веществе. Также в рыбе присутствует селен. Как и йод, он поддерживает работу щитовидной железы.

Как выбрать свежую рыбу

Свежую рыбу легко определить, взглянув только на ее глаза, кожу и жабры. Первые должны оставаться прозрачными и немного выпуклыми. У здоровых особей кожа блестящая, а жабры — ярко-красного оттенка. От рыбы должен исходить исключительно свежий аромат.

Как правильно хранить

Свежую рыбу можно хранить в холодильнике не более 1-2 дней. В иных случаях ее лучше заморозить.

Таким образом судак и камбала могут храниться до 8 месяцев, а лосось или угорь — всего около 3.