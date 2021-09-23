Летнее платье можно и осенью носить: модный трюк голливудских див

Хоть уже давно наступила осень, так не хочется расставаться с любимыми летними платьицами из легких тканей. Стилисты уверены: легкие сарафаны подходят и для осеннего сезона. Последуйте примеру актрисы Сары Джессики Паркер и составляйте осенние многослойные комплекты с любимым летним платьицем.

Эффект многослойности

Как сделать так, чтобы в легком платье было тепло даже в самую прохладную погоду? Нужно надеть под него какой-то утеплитель. Таким образом вы создадите эффектный многослойный комплект.

Трюком с многослойностью пользуются признанные голливудские дивы. Так, актриса Сара Джессика Паркер выгуляла комплект с легким платьицем на тонких бретелях и голубой блузой (главное фото). Блуза надета под низ. Она служит тем самым утеплителем, который убережет от прохладной осенней погоды.

Вы легко можете последовать примеру Сары. Просто под легкое платьице надевайте романтичную блузу или рубашку свободного кроя. Принтованные сарафаны хорошо сочетаются с однотонными вещами.

Создавайте правильные пропорции

Так как летние платья обычно шьются из легких материалов, важно правильно составить осенний образ. Пользуйтесь несколькими простыми советами.

Чтобы не потеть, выбирайте блузу из хлопка. Этот материал хорошо пропускает воздух, поэтому осенью вы будете комфортно себя чувствовать в отапливаемом помещении.

Рубашка не должна быть чересчур большой, иначе под сарафаном образуются некрасивые складки.

Рубашки с длинным рукавом хорошо смотрятся с платьицами длины миди. А макси-платья гармонично смотрятся с рубашками, у которых укороченные рукава.

С водолазками

Многослойный образ можно составлять не только с рубашками. Стильно смотрится сочетание с водолазкой. Такой лук в стиле преппи сочетает в себе молодежные и классические нотки.

Выбирайте тонкие дышащие водолазки из хлопка и кашемира.

Чтобы усложнить образ, воспользуйтесь таким трюком: выбирайте контрастную водолазку, которая гармонично сочетается с платьицем.