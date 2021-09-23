Мнение: Реакция гопников

По следам обзора https://colonelcassad.livejournal.com/7078224.html на "Чернобыль" Козловского.

Продюсер фильма "Чернобыль" Александр Роднянский назвал обзоры BadComedian "мусором". Дискуссия развернулась в комментариях под одной из его публикаций в Instagram. Негативное мнение о блогере BadComedian (Евгений Баженов) Роднянский высказал, отвечая на вопрос, смотрел ли он обзор, посвященный картине "Чернобыль".

"Я никогда не смотрю эти обзоры. Странно, любя кино и читая о нем хорошие книги, смотреть подобный мусор", – заявил продюсер.

В последующих комментариях Роднянский пояснил свои мысли. По его мнению, фильм является художественным произведением, а блог – площадкой для высказывания мнений. И мнение Евгения Баженова продюсеру неинтересно.

"Поверьте, я не против критики. Но мне неприятна реакция гопников", – подчеркнул Роднянский, добавив, что считает блогера некомпетентным и необразованным человеком.

Он также уточнил, что не возражает против того, что BadComedian высказывает свою точку зрения, а пользователи могут смотреть его блог, если не в состоянии мыслить самостоятельно.

Премьера картины российского актера и режиссера Данилы Козловского "Чернобыль", повествующей об аварии на Чернобылькой АЭС, состоялась на американском стриминговом сервисе Netflix 3 июня.

Обзор на фильм от BadComedian вышел 21 сентября.

https://www.m24.ru/news/kultura/22092021/184052 – цинк

Я обзоры не смотрел, но они наверняка для гопников.

Миллионы российских гопников смотрят обзоры Баженова, который порочит шедевры отечественного кино!

В порядке интереса, прошелся по фильмографии самого Роднянского в качестве продюсера, сценариста или режиссера.

Несмотря на то, что в ней более сотни фильмов, из примерно трети, которые довелось посмотреть, нет ни одного, который бы мне захотелось посмотреть во второй раз. Зато откровенных помоев, которые даже гопники побрезгуют назвать хорошим кино, более чем достаточно.

Впрочем, можете сами оценить этот список.https://www.kinopoisk.ru/name/25298/

На деле же, такие реакции проистекают от того, что эта публика в своем узком маня-мирке мнит себя небывалыми творцами и носителями культурного багажа.

Баженов, который эту публику высмеивает (потому что во многом это не только критика, но и сатира), банально показывает, что король то голый и нахваливающие друг друга "деятели кино" зачастую как творцы ничего из себя не представляют, снимая откровенный мусор и распиливая государственные деньги на безвозвратной основе. Отсюда и сложившаяся репутация отечественного кино, где хорошие фильмы выходят не так часто, как хотелось бы. И чтобы это понять, совсем не обязательно самому снимать фильмы или заканчивать киношколу. Не обзорщики и не зрители-гопники сформировали такую ситуацию, а могучая кучка "творцов" окопавшихся вокруг минкульта и "Фонда Кино", которые, возможно, искренне считают, что только мыслящее меньшинство способно понять их творческий замысел, который как правило проходит мимо массового зрителя.

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