 

Audi представила новую модель A8L

23.09.2021, 12:02, Новости дня
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Немецкая компания Audi презентовала удлиненную версию седана Audi A8L.

Автомобиль получил увеличенную длину кузова на 13 сантиметров. Модель построена на раме Multimaterial Space Frame, которая отличается улучшенной жесткостью и уменьшенным весом. Внешние изменения в премиальном седане коснулись решетки радиатора, головной оптики, увеличенных воздухозаборников и бамперов. Кроме того, модель обладает версию с фарами HD Matrix LED.

Вместе с тем производитель пока умалчивает технические характеристики, однако указывается, что новая модель получил улучшенную производительность и усовершенствованные системы безопасности, подробности о которых будут объявлены несколько позже.



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