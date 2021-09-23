Audi представила новую модель A8L
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Немецкая компания Audi презентовала удлиненную версию седана Audi A8L.
Автомобиль получил увеличенную длину кузова на 13 сантиметров. Модель построена на раме Multimaterial Space Frame, которая отличается улучшенной жесткостью и уменьшенным весом. Внешние изменения в премиальном седане коснулись решетки радиатора, головной оптики, увеличенных воздухозаборников и бамперов. Кроме того, модель обладает версию с фарами HD Matrix LED.
Вместе с тем производитель пока умалчивает технические характеристики, однако указывается, что новая модель получил улучшенную производительность и усовершенствованные системы безопасности, подробности о которых будут объявлены несколько позже.
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