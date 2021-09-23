Audi представила новую модель A8L

Немецкая компания Audi презентовала удлиненную версию седана Audi A8L.

Автомобиль получил увеличенную длину кузова на 13 сантиметров. Модель построена на раме Multimaterial Space Frame, которая отличается улучшенной жесткостью и уменьшенным весом. Внешние изменения в премиальном седане коснулись решетки радиатора, головной оптики, увеличенных воздухозаборников и бамперов. Кроме того, модель обладает версию с фарами HD Matrix LED.

Вместе с тем производитель пока умалчивает технические характеристики, однако указывается, что новая модель получил улучшенную производительность и усовершенствованные системы безопасности, подробности о которых будут объявлены несколько позже.