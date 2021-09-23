Мнение: Системные происшествия

С разницей в сутки снова сразу два авиационных происшествия. Под Хабаровском рухнул на землю Ан-26, и только что пришли сообщения из Тувы об исчезновении Ан-3, проводившего техническую разведку местности.

Сообщения уже почти рутинные. И причина происходящего – тоже. В каждом конкретном случае причина своя, но идущие чередой однотипные события – это явление системное. В стране не только здравоохранение убито напрочь. В стране просто нет ни одной отрасли, из которой не выкачали бы последнее. И всё держится буквально на тех запасах устойчивости, которые закладывали строители "галош" десятилетия назад. Но черпать из этого источника бесконечно нельзя.

Взрывы газа в домах, падения самолетов, мелкие техногенные аварии повсеместно – это банальный распад инфраструктуры, которая просто расползается, как перегившая тряпка, которую невозможно держать в руках.

Дикое пещерное управление плюс беспримерная алчность управленцев, гребущих под себя – что еще нужно, чтобы за несколько десятилетий превратить в руины одну из крупнейших экономик мира?

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