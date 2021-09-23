Найдены останки членов экипажа разбившегося Ан-26

Поисковая группа обнаружила на месте падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае останки членов экипажа – все они погибли, сообщил представитель экстренных служб.

Источник сообщил, что «в 10.55 мск на место крушения Ан-26 вышла первая поисковая группа», известно, что «все члены экипажа погибли, останки обнаружены», передает РИА «Новости».

Напомним, самолет пропал с радаров в среду в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Позже его обломки были найдены на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника.

На борту находился экипаж из шести человек.

Выдвигались предположения, что причиной возможной авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Также звучала версия о том, что Ан-26 мог столкнуться с сопками.