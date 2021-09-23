Газ в Европе подешевел до 820 долларов за 1 тыс. кубометров

Стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке в начале торгов снизилась более чем на 5%, до 820 доллара за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 846,8 долларов за тысячу кубометров, затем незначительно выросла, после чего снизилась и резко отскочила до 814,8 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

По состоянию на 11.14 мск октябрьский фьючерс стоил примерно 824 доллара за 1 тыс. кубометров.

В четверг стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке в начале торгов снизилась на 1,5%, до 854 доллара за 1 тыс. кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке в начале торгов снизилась на 2,8%, до 865,7 доллара за 1 тыс. кубометров. Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды.