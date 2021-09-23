Врачи телемедицинского центра провели более 100 тысяч консультаций для посетителей “Здоровой Москвы”

Павильоны “Здоровая Москва” продолжают работать в парках Москвы. С прошедшими обследование посетителями проводят беседу врачи телемедицинского центра, благодаря чему быстрее выявляется болезнь и начинается лечение. На данный момент специалисты провели уже более 100 тысяч таких консультаций.

Врачи телемедицинского центра общаются с пациентами по телефону, рассказывают о дальнейших действиях, назначают дополнительные обследования и выписывают направления, если они необходимы. “Широкое применение удаленных консультаций и медицинского контроля за состоянием пациентов без непосредственного визита к врачу у нас вошло в практику в период пандемии”, – отметила руководитель центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мариам Пахуридзе.

В павильонах “Здоровая Москва” – 1,5 тысячи оборудования. Например, есть цифровые электрокардиографы, которые оснащены функцией авторасшифровки. Она использует алгоритмы искусственного интеллекта, что повышает точность постановки диагноза и существенно сокращает сроки получения результатов исследования.

Напомним, павильоны “Здоровая Москва” работают с 8:00 до 20:00 до конца сентября. Для посещения необходимы лишь паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). В павильонах можно пройти диспансеризацию или дополнительное обследование после перенесенного ковида без предварительной записи и направлений.