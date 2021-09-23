 

Проголосовавшие онлайн москвичи перевели на благотворительность около 22 миллионов рублей

23.09.2021, 11:44, Разное
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“Миллион призов” проводится с июля 2020 года. За прошедшие месяцы москвичи перевели на благотворительность в фонды-партнеры свыше 60 миллионов рублей, сообщил глава ГКУ “Новые технологии управления” Александр Пищелко.

Это хороший стимул для горожан поддерживать благотворительные фонды, отметил он. “Многие победители перечисляют свой выигрыш на добрые дела”, – сказал Пищелко.

“Справедливая помощь Доктора Лизы” оказался самым популярным благотворительным фондом среди жителей столицы. Москвичи перевели ему свыше 10 миллионов рублей.

Также горожане активно жертвовали в фонды помощи бездомным животным “Котодетки” и “Ника”. Они получили от победителей 8,7 миллиона и четыре миллиона рублей соответственно.

Исполнительный директор организации “Справедливая помощь Доктора Лизы” Ольга Рустамова отметила важность поддержки со стороны москвичей. По ее словам, в период пандемии стало больше просьб о помощи от многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов. Фонд закупал продукты и лекарства для нуждающихся.

Поддержка москвичей позволяет фонду продолжить помогать тяжелобольным и раненым детям. Своевременную медицинскую помощь получили сотни ребят, рассказала Рустамова.

Напомним, что среди участников дистанционного голосования в Москве разыграли 21 квартиру, 100 легковых автомобилей и призовые сертификаты на 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч баллов. Один балл эквивалентен одному рублю. На них жители столицы могут приобрести одежду, спортивные и детские товары, драгоценности, продукты и лекарства, посетить кафе и рестораны. Также горожане могут пожертвовать выигранные баллы на благотворительность.



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