 

Аналитик Шаталин назвал подводные камни при покупке телефона в салоне связи

23.09.2021, 11:38, Разное
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Аналитик Илья Шаталин рассказал, чем может обернуться покупка телефона в профильном салоне связи. Он назвал возможные подводные камни, которые необходимо иметь ввиду клиенту.
Приобретение смартфона может обернуться гораздо большими затратами, нежели изначально планировал человек. В салонах связи продавцы нередко идут на различные уловки. Покупателю предлагается приобрети дополнительные услуги, среди которых обязательно присутствует страховка. Также нередко клиенту навязываются дорогостоящие аксессуары. Последние можно купить в интернете по более выгодной цене.

Что касается страховки, то ее оформление не имеет смысла, поскольку в договорах присутствуют пункты «между строк». Часто там прописаны условия, которые выгодны только страховым компаниям. В договорах обычно идет речь о редких случаях неполадок с устройством.

Эксперт призвал пользователей обратить внимание на приобретение гаджетов в интернет-магазинах. Выбирать следует только проверенные торговые точки. В них снижен риск попасться на улови продавцов. К тому же проверить смартфон можно в пункте выдачи, пишет портал «Политэксперт».



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