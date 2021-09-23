Трендовые стрижки осени для дам за 40: как выбрать свой вариант по форме лица

При поиске правильной стрижки необходимо учитывать форму лица и тендеции осенне-зимнего сезона 2021-2022. Дамам старше 40 лет рекомендуется выбирать варианты причесок, которые позволяют выглядеть моложе.

Как определить тип лица

Круглое. Лицо имеет одинаковую длину по высоте и ширине, самое широкое место находится на уровне щек. Круглое лицо у таких знаменитостей, как Мила Кунис, Натали Портман, Камерон Диаз, Кейт Хадсон.Вытянутое. Лицо сужается к подбородку, скулы часто высокие, челюсти узкие. Обладательницы такого лица – Сара Джессика Паркер, Ума Турман, Джулия Робертс, Милла Йовович, Лив Тайлер.Овальное. Считается идеальным, соответствующим канонам красоты. Лоб более широкий, к подбородку лицо сужается, скулы выступающие. Соотношение высоты и ширины гармоничное, такой форме подходит любая прическа. Подобный тип лица у Шарлиз Терон, Тейлор Свифт, Кейт Уинслет.Треугольное. Лоб часто широкий, подбородок узкий и часто острый. Обладают таким лицом следующие знаменитости: Кристина Риччи, Эшли Тисдейл, Виктория Бекхэм, Энн Хэтэуэй.Квадратное. Лицо широкое, челюсть выдающаяся, практически равная по ширине скулам и лбу. Линия челюсти обычно выделяется на общем фоне. Обладательницы квадратного лица – Кира Найтли, Оливия Уайлд, Розарио Доусон.

Как выглядеть моложе

Чтобы визуально уменьшить возраст, можно воспользоваться двумя эффективными приемами:

Челка. Она способна творить чудеса. Правильно подобранная, челка значительно омолаживает. Дело в том, что на лбу довольно рано появляются морщины, а с помощью челки можно их скрыть.Многослойность. Стрижка слоями может замаскировать овал, который утратил свой первоначальный контур. Боковые многослойные пряди помогут его скрыть. Кроме того, они придают волосам объем. Волосы с возрастом становятся более редкими, а слои дают эффект густоты. Эффект подвижности волос обеспечивает более молодой и свежий вид.

А теперь актуальные прически с примерами знаменитостей.

Треугольное лицо и короткие волосы

Идеальный вариант для треугольного лица – асимметричный боб, который нужно носить набок, чтобы создать объем в области от виска до уха.

Треугольное лицо и высокий хвостик

Высокий хвостик может сбалансировать треугольное лицо. Таким образом можно улучшить верх лица, который шире подбородка.

Квадратное лицо и длинные волосы

Если необходимо удлинить черты лица, волосы должны спадать на виски и челюсти. Следует избегать плоских и тупых стрижек, потому что они делают черты лица более жесткими. Кейт Хадсон придает подвижность своим волосам с помощью длинного боба с волнистыми прядями (на главном фото). Такая стрижка будет в тренде зимой 2022 года. Она идеально подходит женщинам за 40 лет.

Квадратное лицо и средние волосы

Чтобы смягчить черты лица, очень хорошо подходит асимметричный боб с боковым пробором и срезом над плечом. Такую прическу выбрала Мишель Уильямс, и на фото видно, как стрижка смягчает подбородок.

Квадратное лицо и короткие волосы

Объем на голове помогает сгладить резкие черты квадратного лица. Посмотрите, как правильно выбранная и уложенная короткая стрижка преобразила лицо Кейли Куоко.

Квадратное лицо и высокий пучок

Высокие хвосты и пучки очень идут лицу квадратной формы, поскульку они делают его визуально длиннее. Особенно хорошо такие прически смотрятся на длинных волосах. Это можно увидеть на примере Оливии Уайлд.

Круглое лицо и короткие волосы

Микробоб с мокрым эффектом и пробором посередине поможет оптически удлинить черты лица и тем самым улучшить его. Так, актрисе Эмилии Кларк удается визуально улучшить пропорции.

Круглое лицо и средние волосы

Одна из лучших стрижек для круглого лица – это каре. Предпочтительнее, если волосы будут доходить до уровня плеч, как у Селены Гомес.

Вытянутое лицо и длинные волосы

Это один из самых рискованных вариантов, потому что длинные волосы сами по себе имеют свойство вытягивать черты лица. Певица Эдурне знает, как с этим можно справиться. Сделать лицо короче ей помогает челка-занавеска, которая останется трендом осенне-зимнего сезона 2021-2022 годов.

Длинное лицо и короткие волосы

В этом случае необходимо избегать причесок, которые добавляют макушке слишком большой объем. Благодаря стрижке пикси с короткой челкой у Кэти Перри получилось сделать свое лицо более круглым.

Овальное лицо и короткие волосы

Овальные лица, обладающие очень гармоничными чертами, позволяют делать абсолютно любые прически. Единственное, о чем следует помнить их обладательницам, это то, что для сохранения баланса и элегантности черт, если вы хотите продемонстрировать короткие волосы, следует оставлять их гладкими, не перегружать волнами и ступенями. Примером может послужить стрижка Шарлиз Терон с челкой, зачесанной набок.

Овальное лицо и волосы с влажным эффектом

Прически, которые лучше всего подходят для овального лица, – это те, которые оставляют открытым все лицо. Эффект мокрых волос – это отличный выбор для особых случаев. Особенно красиво смотрятся волосы, зачесанные назад, как у Юдит Маско.