 

Держать не больше года: как правильно хранить консервацию в квартире

23.09.2021, 11:32, Разное
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Если вы хотя бы раз занимались консервированием продуктов, то точно знаете о том, что приготовить варенье или замариновать грибы – это еще не все. Большую роль играет правильное хранение консервации. Не у всех есть дома подвал, где можно хранить переработанные овощи и фрукты.

Предлагаем вашему вниманию несколько хороших советов относительно того, как можно хранить заготовки на зиму в квартире.

Правила хранения варенья

Если вы правильно сварили варенье и перелили его в стерильную банку, то не стоит беспокоиться относительно его сохранности. С ним точно ничего не случится.

Банки стоит расположить в сухой комнате, в которой не должно быть слишком жарко. Например, можно поставить варенье в спальне под кроватью, но при этом не слишком близко к батареям. Если в помещении достаточно влажно, то на поверхности крышек и самого варенья может образоваться плесень.

Варенье можно хранить в кладовой или в кухонном шкафу. Однако при этом нужно помнить о том, что не стоит размещать банки в помещениях с высокими температурами. В морозильной камере можно хранить только свежие ягоды, перетертые с сахаром.

Как правильно хранить грибы

Если хочется законсервировать маринованные грибы или икру из них, то стоит использовать металлические или стеклянные крышки. Хранить заготовки нужно в прохладном месте (в погребе или подвале). Нельзя закатывать соленые грибы, так как это может привести к развитию бактерий ботулизма.

Закрывать банки нужно только пластиковыми крышками. Температура хранения должна составлять примерно +6 градусов Цельсия. Можно также хранить на балконе (даже при сильных морозах). Грибную икру лучше хранить в морозильной камере. Пи этом ее можно не стерилизовать.

Хранение овощных консервов

Если все хорошо стерилизовать, то можно хранить овощные консервы даже в комнате, но температура в ней должна быть не выше 15 градусов тепла.

Чтобы эти продукты не портились как можно дольше, стоит выбирать сухое помещение и располагать банки как можно дальше от источников тепла.

Если поместить банки с огурцами или помидорами в тепло, то овощи в них могут прокиснуть, а банки могут взорваться.

Любые другие овощи также могут испортиться, станут дряблыми и мягкими.

Если емкость не является герметичной, то потребуются более прохладные условия для хранения. Например, квашеную капусту можно хранить на балконе, а кабачковую икру в холодильнике.

Сколько времени можно хранить домашние заготовки

Если консервация была приготовлена правильно, а крышки использованы металлические, то в среднем продукты остаются качественными и пригодными к потреблению на протяжении 1 года.

Если крышка стеклянная, то срок годности составляет 2 года. Соленые грибы можно хранить на протяжении 6 месяцев.

Срок хранения варенья во многом зависит от количества сахара в нем. Чем его больше, тем дольше простоит продукт. Правильно приготовленное варенье можно хранить 3 года.



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