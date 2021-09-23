 

Бытовая хитрость: зачем некоторые хозяйки кладут губку в барабан стиральной машины

23.09.2021, 11:32, Разное
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К сожалению, иногда на одежде, постельном белье и полотенцах появляются пятна, которые бывает трудно отстирать. При этом не для каждой вещи можно использовать отбеливатель. Однако хозяйки придумали нехитрый способ, помогающий эффективно бороться с пятнами. Просто в стиральную машину нужно класть обычную мочалку или губку.

Как губка помогает при стирке

Мочалки или губки для мытья посуды можно найти в каждом доме. Если таковых не оказалось, можно заменить их куском жесткого поролона. Если вы будете пользоваться губкой для посуды, предварительно снимите с нее абразивный слой, потому что он будет сильно крошиться. Мочалки в этом плане более практичны, так как они во время стирки будут собирать с одежды катышки, ворс и волосы. По сути они будут выполнять роль щетки.

Перед тем как запустить машину, в барабан положите губки и мочалки. Далее выставите нужный режим. Когда основная стирка закончится, губки из машины следует вынуть. Для этого, когда в барабане нет воды, процесс стирки поставьте на паузу. Осталось запустить полоскание и отжим.

Губки и мочалки в это время очистите от всего, что на них собралось, чтобы затем использовать их еще раз. Особенно эффективен этот способ при стирке джинсов и верхней одежды.



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