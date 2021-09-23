 

Independent – сопровождавший президента Бразилии в ООН министр заразился коронавирусом

23.09.2021, 11:28, Новости дня
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В правительстве Бразилии сообщили, что министр здравоохранения Марсело Кейрога заразился коронавирусом, передаёт The Independent. Как отмечает издание, в понедельник на полях Генассамблеи ООН Кейрога принимал участие во встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также остановился в Нью-Йорке в том же отеле, что и президент США Джо Байден.


Twitter

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога, сопровождавший президента Жаира Болсонару на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заразился коронавирусом, пишет The Independent. 

Как отмечает издание, в понедельник в рамках двусторонней встречи лидеров Бразилии и Великобритании Кейрога сидел за одним столом с британским премьером Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Лиз Трасс.

Кейрога также пожимал руку Джонсону, который на тот момент был без маски. Кроме того, бразильский министр в Нью-Йорке остановился в том же отеле, что и президент США Джо Байден. Согласно страничке политика в Twitter, в рамках поездки он также виделся с первой леди Бразилии Мишель Болсонару, а ещё был вместе с президентом во время его перемещений по городу. 

В правительстве Бразилии отметили, что Кейрога, который в январе получил первую дозу вакцины от COVID-19, в настоящее время находится в добром здравии и на протяжении 14 дней будет оставаться в изоляции в Нью-Йорке.

В заявлении после двусторонней встречи представитель британского премьера отметил, что премьер-министр «подчеркнул важность вакцин в качестве лучшего инструмента для борьбы с вирусом и спасения жизней во всём мире и подчеркнул важную роль вакцины AstraZeneca в Великобритании, Бразилии и других странах».

Сам Джонсон, как напоминает The Independent, получил обе дозы вакцины — в отличие от Болсонару, который так и не привился от коронавируса, в чём он признался во время встречи. В частности, бразильский лидер проигнорировал требование о вакцинации участников Генассамблеи ООН против вируса, настаивая на непроверенных методах «раннего лечения» COVID -19.



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