Мнение: Про обеспечение безопасности

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Про обеспечение безопасности

Борис!

Вы — топовый блогер и Вас, волей-неволей, читают в т.ч. и власть имущие нашей страны.

У меня, простого гражданина, нет шансов донести до «верхов» мысли по обеспечению безопасности наших школьников/студентов, а случаи «колумбайнов» будут продолжаться (как показывает мировая и отечественная практика). Прошу Вас помочь и опубликовать моё письмо.

По оружию.

Продажа разрешена только лицам:

Отслужившим в армии и имеющим соответствующую характеристику от командира взвода/роты (в тесном коллективе очень быстро проявляются те, которые — даже пройдя мед.комиссию — не должны даже штык-нож получать для несения наряда в воинской части)

Возрастом не менее 25 лет и имеющим соответствующую характеристику от начальства с места работы (юношеские обиды, всплеск гормонов, унижения в молодёжном коллективе в этом возрасте уже неактуальны)

Медицинские и прочие документы — на сегодняшнем уровне (вполне достаточно)

По помещениям школ/институтов/университетов:

1. В аудитории/классе — стальная дверь, запираемая на время урока.

2. "Тревожная кнопка" в каждом классе и видеонаблюдение в коридорах и классах

3. Короткоствольное огнестрельное оружие у преподавателей (пистолет/револьвер). И курсы обучения владению оружием для преподавателей сосздачей экзамена каждый пол года.

4. Школьная или институтская полиция в каждом корпусе (2 человека на корпус достаточно)

5. Решётки на окнах (чтобы не было возможности проникнуть в учебный корпус кроме как через вахту) установленные изнутри и изнутри же, при необходимости, открываемые (при пожаре или эвакуации).

6. На вахте – вооружённая охрана (минимум 2 человека, лучше -3) вооружённая гладкоствольным оружием («полуавтомат» или «помповик»).

Я понимаю, что в Правительстве находятся люди не глупее меня, но почему-то всё ограничивается отписками «для барина» — чтобы начальство не ругало. А некоторые изменения в «Закон об оружии», внесённые в этом году, просто как «дебильно-идиотскими» и не назовёшь.

А ведь такие простые решения могли бы полностью исключить трагедии в наших учебных заведениях!

(с) sergius_max_p

Что хотелось бы сказать, даже подобные драконовские меры не уберегут от в меру хитрых и продуманных утырков желающих устроить очередной "колумбайн". Смотри пример США, где подобные случаи повторяются регулярно, даже несмотря на то, что там уже давно всерьез рассматривается вопрос раздачи огнестрельного оружия учителям, чтобы отстреливаться от учеников с оружием, которые решили завалить своих одноклассников или просто случайных людей.

Вероятность подобного, возможно снизится, но полностью исключить – сильно сомневаюсь.

Также хотел бы отметить, что когда говорят о преимуществах СССР, зачастую забывают ту самую безопасность, когда даже в принципе не возникало мысли ставить стальные двери и тревожные кнопки в классах, заполнять школы охранниками и полицией, закрывать все решетками. Я кусочек этого успел застать на излете СССР и в первые годы после его развала и в советской школе все вышепредложенное было нафиг не надо. Это та вещь, которую не измеришь в долларах или рублях.

Ныне же, окна Овертона широко распахнуты, и различные мероприятия затрагивающие все общество в целом, в целях снижения частоты подобных расстрелов, уже и не выглядят чем-то необычным. К расстрелам постепенно привыкают как к "новой норме" порожденной "прекрасным свободным обществом".

PS. Кстати, пермский мудак, несмотря на отрезанную ногу, по словам врачей будет жить. А раз так, то получит свое пожизненное и государство будет вынуждено его зачем-то содержать. В силу отсутствия ноги, даже экономической пользы при трудовых работах принести не сможет. Опять же, повод посетовать на отсутствие смертной казни.

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