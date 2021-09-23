Суд в Украине вынес приговор танкисту “ДНР”

По данным следствия, 31-летний гражданин прошел “военные учения” на танковом полигоне у Шахтерска, а потом посещал передовые позиции сепаратистов и принимал участие в боях против ВСУ.

“Прокурором в суде доказано, что с апреля 2015-го по январь 2019 года злоумышленник участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины”, – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина служил в составе “2-го мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса министерства обороны ДНР” и танкового батальона “Дизель” в качестве водителя-механика. Кроме того, был старшим стрелком “разведывательной роты 5-й отдельной мотострелковой бригады”.

В январе 2019 года он по собственному желанию покинул ряды незаконной группировки. В октябре во время пересечения линии разграничения в районе КПВВ Марьинка его задержали сотрудники СБУ.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек, президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил о почти 15 тыс. погибших.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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