 

На Донбассе обнаружены три схрона со взрывчаткой и боеприпасами для диверсантов – СБУ

23.09.2021, 11:20, Новости дня
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“Из тайников изъяты 1 кг пластида со взрывным запалом, 13 противотанковых мин со взрывателями и почти 4 тыс. патронов различного калибра. По оперативным данным, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых “ЛНР/ДНР” для совершения диверсий на территории региона”, – говорится в сообщении.

Два схрона выявили районе Лисичанска Луганской области, отметили в ведомстве. Так, в заброшенном гараже находились 125 гранатометных выстрелов различных модификаций, 10 гранат РКГ-3 и Ф-1, а также более 2,6 тыс. патронов, в том числе для крупнокалиберного оружия.

“Из другого тайника, оборудованного вблизи насосной станции на въезде в город, правоохранители изъяли более 180 артиллерийских снарядов”, – рассказали в СБУ.

Третий схрон обнаружили в Мариуполе Донецкой области. Там в русле реки Кальчик были найдены 3963 патрона различного калибра.

“По материалам СБУ продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и лиц, причастных к ней”, – подчеркнули в Службе безопасности Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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