 

“Я бы хотел, чтобы он вернулся”. Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета

23.09.2021, 11:20, Новости дня
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“Я бы хотел, чтобы он вернулся на Родину. Когда люди получают образование за границей, надо, чтобы они возвращались домой и строили государство”, – добавил Горбунов.

Контекст:

Илья (2002) – первенец Осадчей. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу. 30 августа Осадчая сообщила, что он будет учиться в Мэрилендском университете (США).

В 2017 году ведущая вышла замуж за Горбунова. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Они назвали его Даниилом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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