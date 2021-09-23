 

Toyota Prius нового поколения получит водородный двигатель в 2025 году

23.09.2021, 11:10, Новости дня
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Обновленная гибридная модель Toyota Prius будет представлена в конце 2022 года.

Кроме того, в компании запланировали выход модели с водородным агрегатом. Известно, что модель в базовой комплектации имеет 1,8-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Вместе с тем топовое исполнение располагает мотором с водородными топливными элементами. Первый образец имеет 1,6-литровый бензиновый мотор.

Кроме того, достоинством автомобиля станет отсутствие выбросов вредных веществ в атмосферу. Напомним, актуальная генерация Toyota Prius выпускается с 2015 года. Модель оснащается бензиновым мотором на 1,8 литра с электрическим двигателем на 72 л.с. мощности. В максимальной версии автомобиль имеет систему полного привода.



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