 

Компания Volkswagen может выпустить внедорожник под названием Scout

23.09.2021, 11:10, Новости дня
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Немецкий автогигант Volkswagen намерен представить на рынок новый внедорожник с электрической установкой.

Предполагается, что автомобиль поступит в продажу под названием Volkswagen Scout. Напомним, модель с одноименным названием выпускалась в США с 1961 по 1980 годы. Кроме того, производитель анонсировал, что модель будет продаваться под немецким брендом, несмотря на то, что правопреемником является компания International Harvester.

Эксперты предполагают, что новая модель внедорожника может появиться в свободной продаже уже через пять лет. Кроме того, технические характеристики и другие особенности транспортного средства будут озвучены уже в ближайшее время.



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