Скандалы: Михаил Фридман сходил конем

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23.09.2021, 11:08, Разное
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Альфа-банк заплатит не прокурорам, а детям, подписав мировое соглашение с Генпрокуратурой о взыскании $100 млн

Неожиданная развязка произошла в истории со взысканием $126 млн с экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-банка. После того как Гагаринский райсуд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры, кредитное учреждение намеревалось обжаловать это решение. Однако вместо этого фактически согласилось вернуть деньги, но весьма необычным способом.

Банк и надзор заключили мировое соглашение, суть которого заключается в передаче «денежной суммы» на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения. О какой именно сумме идет речь, в надзорном ведомстве и кредитном учреждении уточнять не стали.

8 сентября 2021 года, сразу же после того, как Гагаринский райсуд взыскал с экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова $22 млн, а с Альфа-банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб., обе стороны выразили намерение обжаловать это решение.

Однако вместо этого кредитное учреждение договорилось с надзорным ведомством о мировом соглашении. По его условиям Альфа-банк передал денежную сумму на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения. «Это касается помощи детям. Стороны достигли компромисса и отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу»,— говорится в заявлении Альфа-банка.

При этом председатель совета директоров кредитного учреждения Петр Авен поблагодарил прокуратуру «за конструктивный подход в ходе переговоров с банком».

О какой именно сумме, пожертвованной на благотворительность, идет речь, в Генпрокуратуре и Альфа-банке предпочли не распространяться. Можно лишь предположить, что надзорный орган вряд ли бы согласился на меньшее, чем взыскано с Альфа-банка.

Банк и надзор заключили мировое соглашение, суть которого заключается в передаче «денежной суммы» на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения

Напомним, что суд убедили доводы Генпрокуратуры о том, что господин Абызов, уже будучи советником президента России, а затем и членом правительства (до 2018 года), тайно владел и управлял ОАО «Сибирская энергетическая компания». Часть средств, имевших коррупционное происхождение, он разместил в Альфа-банке, который обратил их в свою собственность.

В частности, как следовало из иска надзорного ведомства, Михаил Абызов инвестировал $115 млн под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам.

После того как проект сорвался, средства господина Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию. Однако, как установил суд, господин Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств» перечислил средства «на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». По всей видимости, речь шла о погашении долгов принадлежавшей Михаилу Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемых, по разным данным, в 10 млрд руб.

Адвокат господина Абызова Юлий Тай соглашение между Генпрокуратурой и банком прокомментировал коротко: «Рад за Альфа-банк». По словам защитника, оно стало для него полной неожиданностью, а «Михаил Абызов о нем, наверное, до сих пор не знает». Господин Тай заявил “Ъ”, что он со своим клиентом решение Гагаринского райсуда обязательно обжалует, но пока они даже не получили его на руки.

Олег Рубникович



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