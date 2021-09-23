Польша отказалась оплачивать наложенные судом ЕС штрафы

Власти Польши пока не выполняют решение суда ЕС, который обязал Польшу платить по 500 тыс. евро за каждый день работы угледобывающей шахты «Туров», сообщил представитель правительства республики по европейским делам Конрад Шиманьский.

Шиманьский сообщил в утренней программе радиостанции RMF, что «на данном этапе Польша не платит никаких штрафов», передает ТАСС.

«Польша не может допустить, чтобы какие-либо акты, в том числе европейские, провоцировали нарушение энергетической безопасности и безопасности всего региона в целом», – отметил он.

Шиманьский заявил, что Варшава предпримет «дальнейшие процессуальные шаги, включая, конечно, переговоры с чешской стороной».

Напомним, в понедельник Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу 500 тыс. евро в день по делу об угольной шахте «Туров».

Эта мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением.

При этом власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу приостановить добычу на шахте в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу.

Однако Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

В Германии уже призвали исключить Польшу из Евросоюза.