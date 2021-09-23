Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Британии Бориса Джонсона посетить Украину, а также передал ему список 450 украинских военнопленных, которые якобы остаются в Донбассе, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Бориса Джонсона посетить Украину с визитом», – говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

В ходе неформальных переговоров Зеленский и Джонсон обсудили сразу несколько ключевых тем двусторонних отношений, в том числе в сфере энергетики, статус Крыма и укрепление украинского флота.

«Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы стороны положительно оценили первые результаты действия соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. В этой связи был отмечен рост двустороннего товарооборота в первом полугодии этого года более чем на 70%.

Зеленский поблагодарил Лондон за поддержку в создании переговорной площадки «Крымская платформа», а также передал премьер-министру список из почти 450 украинцев, которые якобы удерживаются на неподконтрольных территориях в Донбассе и в России. Кроме того, Зеленский проинформировал Джонсона о намерении принять участие в сегменте высокого уровня 26-й конференции стран – участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.

Ранее Зеленский обсудил с Джонсоном по телефону ситуацию в Донбассе и ряд вопросов двусторонней повестки. Украинский лидер призвал Лондон вместе с другими участниками Североатлантического альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.