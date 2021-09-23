В РФ решили подготовить свой вариант углеродного сбора

В правительстве приступили к проектировкам национального варианта углеродного налога – аналогичного разработанному в Евросоюзе механизму сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщили два федеральных чиновника, а также источник, знакомый с ситуацией.

По словам источников, для обсуждения данной инициативы в правительстве в ближайшее время планируют создать рабочие группы с участием представителей бизнеса. Ожидается, что разработка механизма займет год-полтора, отметил «Ведомостям» один из чиновников.

Как отметил один из источников в кабмине, темпы развития климатической повестки могут ускориться в любой момент. Он отметил, что никто не застрахован от неожиданных решений ЕС или США. Ключевая задача заключается в подготовке национального регулирования, достижении его признания на международном уровне и установлении зачета платежей за выбросы углекислого газа в РФ европейской системой углеродного контроля.

По словам другого чиновников, сейчас правительство пытается определиться с форматом реализации российского варианта углеродного сбора. Рассматриваются три альтернативы: бизнес будет платить сбор по определенной ставке за превышение пороговых значений за выбросы; во внедрении системы торговли квотами за выбросы; в комбинации из двух вышеупомянутых вариантов. Однако пока нет определенности, на кого будет распространен углеродный налог: только на экспортеров, чтобы защитить их от необходимости платить сбор за ввоз продукции в ЕС, или и на других участников рынка.

Источник, близкий к правительству, отметил, что ни правительство, ни бизнес не заинтересованы в том, чтобы в ЕС взимали с российских экспортеров платежи по своему усмотрению. Ключевая логика заключается в опережении Евросоюза с разработкой национального регулирования. Также власти заинтересованы в том, чтобы сделать налог комфортным для бизнеса, а российские меры были наравне с европейскими. Представитель ОМК считает, что лучше платить налоги в российский бюджет при условии, что «эти платежи будут освобождать от трансграничного налога».

Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), согласно которому Евросоюз заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно – с 2023 по 2026 год.

По данным Минэкономразвития России, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из РФ на 7,6 млрд евро в год. Также в МЭР подсчитали, что углеродный налог Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений по меньшей мере в 1,1 млрд евро в год, когда налог начнет взиматься на 100%.