Более половины российских врачей не любят региональные власти — опрос



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В опросе приняли участие 5242 медицинских работника из разных структурных подразделений со всей России. По уровню негативного отношения врачей к органам власти в «топе» оказались депутаты региональных парламентов — 54,9% респондентов считают их работу в сфере здравоохранения неэффективной. Медики также настроены против региональных министерств здравоохранения (53,4%), муниципальных избранников народа (51,9%), правительств региона в целом (51%), городских администраций (49,9%), губернаторов (37,9%) и руководства медучреждений (32,5%).

Самую высокую оценку деятельности получили руководители медицинских организаций — их работу позитивно оценили 32,3% врачей. Региональные министерства здравоохранения и губернаторы оказались на втором месте, но получили существенно меньше голосов — 10,1%. Высокую эффективность работы в сфере здравоохранения у городских администраций отметили 9% опрошенных, правительства региона в целом — 8,3%, депутатов облдумы — 5%. Наименьшее число голосов собрали муниципальные депутаты — их работу позитивно оценили всего 4,4% врачей.

Треть специалистов (33,3%) считают, что действия или бездействие властей наносит самый большой ущерб первичному звену. Еще 16,2% убеждены, что в первую очередь страдает система стационарной помощи, 14,7% — система управления здравоохранением, 9,3% — сельская медицина, 7,9% — служба скорой помощи. О том, что региональные власти «тормозят» прививочную кампанию против COVID-19 заявили 3,4% врачей. Также специалисты упомянули паллиативную помощь (1,4%), систему родовспоможения (0,7%), частную медицину (0,4%).

Врачи заявили об ухудшении качества медпомощи из-за вакцинации против COVID-19

Возросла нагрузка на медиков, объемы бумажной работы, а требования руководства стали непомерными.

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Четверть респондентов (25,7%) считает, что наибольшую пользу региональные власти принесли при организации массовой вакцинации населения против COVID-19. За ней следуют оказание стационарной помощи (14,6%), первичное звено (12%), службу скорой помощи (8,3%), частная медицина (7,9%), система родовспоможения (5,9%), сельская медицина (5,2%), паллиативная помощь (3,8%), система управления здравоохранением (3,6%).

Самой серьезной проблемой медики считают несоответствие оплаты труда при переработках (81,2% опрошенных), сам факт переработок (76,6%) и кадровый дефицит (77,6%). Региональные власти также причастны, по мнению медиков, к утрате доверия и уважения к профессии врача (60%), невозможности оказания полноценной помощи населению из-за COVID-19 (41,6%) и по отдельным нозологиям в принципе (36%) и как следствие — увеличение смертности в стране (37,7%).

По мнению врачей, улучшить ситуацию может точечная модернизация региональных систем здравоохранения (21% респондентов), изменение тарифов ОМС (18,3%), смена руководителей всех звеньев местного самоуправления (17,6%), цифровизация рабочего места для удобства специалистов (9,5%), внедрение софинансирования местным населением медицинских услуг (8,7%).

Еще 7,4% респондентов считают, что многие проблемы может разрешить смена региональных министров здравоохранения и руководства медучреждений, а также смена непосредственных руководителей медицинских учреждений (3.4%), а также более здравое распределение квот высокотехнологичной медпомощи.