Шоколад из-за своего состава приводит к снижению веса

Медики рассказали, как шоколад может приводить к снижению веса. Килограммы уходят из-за элементов, присутствующих в составе продукта.

Долгое время молочный шоколад запрещалось есть всем худеющим. В ходе проведения нового исследования исследователи из США пришли к обратному выводу. Добровольцы если кусочки шоколада дважды в день. Оказалось, что этот продукт провоцировал снижение веса, а не его набор. Кроме того, перед сном употребление шоколада подавляет чувство голода и снижает уровень стресса. Такие итоги исследователи связали с составом сладкого продукта.

Результаты исследования показали, что женщины менее испытывали голод, когда ели шоколад. К тому же после употребления нескольких кусочков продукта им не хотелось сладкого. Какао, находящееся в составе, влияет на процесс окисления жиров, поэтому организм начинает бороться с отложениями, пишет портал Nation News.