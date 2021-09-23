Однолюбы по гороскопу: 3 знака зодиака влюбляются раз и навсегда

Некоторые люди отличаются влюбчивостью и могут часто менять партнеров. А некоторые могут хранить верность одному-единственному человеку. О представителях знаков зодиака, принадлежащих к последним, и пойдет речь далее.

Телец

Представитель земной стихии может долго выбирать себе достойную партнершу. Он также долго влюбляется, но зато если это происходит, то один раз и на всю жизнь. Какие бы конфликты и проблемы ни возникали в отношениях со второй половинкой, Телец всеми силами будет пытаться сохранить брак. В случае развода ему будет очень тяжело наладить личную жизнь. Скорее всего, он просто махнет на нее рукой и с головой погрузится в карьеру.

Лев

Если вы видите, что представитель огненной стихии меняет партнерш, как перчатки, то это означает только одно: он не нашел свою единственную и предназначенную ему судьбой женщину. Ведь если бы он влюбился по-настоящему, то не смог бы смотреть на других девушек.

Семейные Львы — заботливые и преданные мужья, хорошие отцы. Семья для них стоит на первом месте. Они сделают все для обеспечения комфорта домочадцев. В случае расставания со второй половинкой мужчина, который по гороскопу является Львом, вряд ли женится повторно. Будут только мимолетные романы, и не более.

Козерог

Представитель земной стихии при выборе партнерши руководствуется не только сердцем и эмоциями, но и расчетом и здравым смыслом. Он женится только на идеальной по своим меркам женщине.

В семейной жизни Козерог отличается эмоциональной холодностью, зато своей избраннице он подарит стабильность, надежность, уверенность в завтрашнем будущем. Нет никаких сомнений в том, что представитель земной стихии не бросит свою жену и не уйдет к другой. Во-первых, у него всегда на первом месте карьера, поэтому ему не до свиданий. Во-вторых, развод может серьезно навредить его репутации, поэтому он точно не станет так рисковать.