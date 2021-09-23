Guardian – большинство европейцев считают, что США находятся в состоянии новой холодной войны с Китаем и Россией

Согласно опросу, проведённому в 12 странах — членах ЕС, большинство европейцев видят новую холодную войну США с Китаем и с Россией, однако не видят подобного противостояния этих стран со своими государствами, пишет The Guardian. В Европейском совете по международным отношениям отметили, что общественность в Европе считает, что идёт холодная война, однако «не хочет иметь к ней никакого отношения».



Reuters

Большинство европейцев считают, что между США и их главными геополитическими соперниками, Китаем и Россией, идёт новая холодная война, но лишь немногие считают, что в аналогичном противостоянии участвует их страна, пишет The Guardian со ссылкой на опрос, проведённый в 12 странах — членах ЕС.

62% респондентов заявили, что, по их мнению, между США и Китаем идёт новая холодная война, а 59% видят аналогичный раскол между США и Россией. Однако только 15% европейцев ответили, что их страна находится в состоянии холодной войны с Китаем, и 25% опрошенных сочли, что она идёт между их страной и Россией. В частности, не видят подобного конфликта 91% респондентов в Венгрии, 80% в Болгарии, 79% в Португалии и 78% в Австрии.

Тем не менее исследование, проведённое Европейским советом по международным отношениям на основе опроса, показало, что больше европейцев считают руководство ЕС в Брюсселе стороной нового международного конфликта. 31% респондентов заявил, что можно говорить о новой холодной войне между Брюсселем и Пекином, и 44% признались, что видят подобный конфликт между Брюсселем и Москвой.

На фоне разногласий относительно альянса AUKUS и разговоров о расколе в западном альянсе результат опроса свидетельствует об «опасности увеличения пропасти между общественным мнением в Европе и США».

Кроме того, в совете отметили, что ответы в ходе опроса также указывают на «разрыв» между политическими амбициями Брюсселя и стран — членов ЕС, добавив, что это может подорвать эффективный европейский ответ в случае роста напряжённости с Китаем или Россией.

«Европейская общественность считает, что идёт новая холодная война, однако не хочет иметь к ней никакого отношения», — приводит The Guardian слова директора Европейского совета по международным отношениям Марка Леонарда.

При этом в совете полагают, что европейцы, возможно, «наконец-то признают общую европейскую внешнюю политику» в отношении Китая и РФ и считают Брюссель, а не свои национальные правительства, «лучшим местом защиты своих интересов и ценностей».

Тем не менее там отметили, что позиция Брюсселя противоречит общеевропейскому мнению, предположив, что холодная война, вероятно, оттолкнёт больше избирателей, чем привлечёт. По словам Леонарда, политикам придётся придумать новые аргументы в пользу создания сильного атлантического альянса. Для этого они больше не могут полагаться на напряжённость в отношениях с Россией и Китаем — вместо этого им необходимо обосновывать свою позицию, исходя из европейских интересов.