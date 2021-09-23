Onet – в Нью-Йорке Дуда в интервью журналистам перепутал Байдена с Трампом

Оправдывая прохладные польско-американские отношения, Анджей Дуда сказал, что у американской администрации и так много проблем, в том числе на афганском направлении, а в отношениях с Польшей ничего плохого не происходит. Однако президент Польши совершил небольшую ошибку: вместо администрации Джо Байдена, он назвал администрацию Дональда Трампа, что, конечно же, не осталось незамеченным, пишет Onet.



Reuters

Во время своего пребывания в Нью-Йорке президент Польши Анджей Дуда в коротком интервью журналистам рассказал о своих отношениях с американцами и упомянул многие проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается администрация США. «К сожалению, во время интервью президент, похоже, забыл, кто в настоящее время стоит во главе США», — пишет Onet.

«На настоящий момент у администрации президента Дональда Трампа много проблем, хотя бы таких, как проблема Афганистана, которой ей следует заняться», — заявил Анджей Дуда в ходе интервью. «Скорее всего, это куда более насущные потребности, нежели укрепление отношений с Польшей, в которых ничего плохого не происходит», — добавил он.

Затруднительный прокол не остался без внимания интернет-пользователей. Марчин Тык, ассистент депутата Адама Шлапка, написал в Twitter: «Президент Анджей Дуда умеет удивить (в отрицательном плане). Для него президент США по-прежнему Дональд Трамп. Возможно, именно поэтому у него нет приглашения из Вашингтона? Жесть!»

Onet напоминает, что Анджей Дуда принимает участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. На настоящий момент у него состоялись встречи с лидерами Турции, Монголии и Бразилии. Сегодня Дуда начал свою речь с темы пандемии.

«Мы потеряли 75 тысяч человек на протяжении 20 месяцев, почти 3 миллиона из 38 миллионов жителей нашей страны были заражены. Наша сильная экономика, которая, хоть и смело противостояла кризису и уже сегодня вновь отличается чрезвычайно динамичным ростом, в первый год пандемии, впервые за 30 лет не зафиксировала такого роста», — рассказал он.

По его мнению «солидарность» — это символическое слово в политике периода пандемии, своего рода идеал. «Это весьма непростое размышление. Особенно по отношению к нам, лидерам богатого мира, богатого Севера. <…> Проявили ли мы соответствующую солидарность? В борьбе с вирусом действовало ли человечество должным образом? Помогли ли мы друг другу так, как того требует наш основной моральный инстинкт? У меня есть серьёзные сомнения на этот счёт», — констатировал он.

В своей речи польский президент также упомянул конфликт на границе с Белоруссией, при этом открыто обвинив режим Александра Лукашенко в осуществлении гибридной атаки не только на Польшу, но и на Литву и Латвию. Дуда предупредил, что Польша не уступит и продолжит противодействовать враждебным действиям других стран.

«Режим в Белоруссии проводит гибридную атаку на границах Польши, Латвии и Литвы. В этом кризисе мы не отступим назад, потому что мы не даём своё согласие на инструментальное обращение к мигрантам, на использование их сложной ситуации с целью оказания влияния на безопасность наших границ», — резюмировал он.