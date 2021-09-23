Спасите от рекламных атак!

– Несколько лет назад я брала кредит в одном из банков. Кредит давно погашен, необходимости в новом – нет. Но меня с тех пор атакуют предложениями – взять денег или оформить кредитную карту. Причем предложения поступают сразу по всем каналам – по телефону, в СМС и по электронной почте. Каждый раз прошу оставить меня в покое, но рекламные атаки продолжаются. Как от них избавиться, научите! – Ольга К., г. Рыбинск

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Прежде всего, нужно обратиться с заявлением в отделение того банка, от которого поступают звонки и сообщения. Вы вправе отказаться от рекламы, в каком бы виде её не получали.

В совместном информационном письме Банка России и Федеральной антимонопольной службы в адрес банков, микрофинансовых организациий, кредитных кооперативов и ломбардов говорится, что кредиторам следует оформлять согласие заемщика на рекламу в виде отдельного документа, с указанием срока действия этого разрешения, не допуская при этом условия о его автоматической пролонгации. Практика, при которой кредитор включает условие о согласии заемщика на получение рекламы в текст договора или заявления о выдаче кредита или займа, является недобросовестной. При этом отказ заемщика от рекламы не должен влиять на одобрение кредита или займа.

Если вы считаете, что ваши права потребителя финансовых услуг нарушены, вы можете обратиться в Банк России по бесплатному телефону 8-800-300-3000 или через интернет-приемную на сайте cbr.ru. В обращении по этому вопросу необходимо указать организацию, от которой поступают звонки, номера телефонов. Следует также предоставить доказательства, к примеру, распечатку от оператора связи. Кроме того, вопросы навязанной рекламы находятся в правовом поле ФАС и Роскомнадзора.