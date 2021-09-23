Нардеп Мовчан: Доходы от экспорта лома просто выводят за границу из-за манипуляций с таможенной ценой

“Еще весной мы с коллегами приняли проект закона №5175, который призван не допустить дефицит лома черных металлов в Украине. Это важная инициатива, от которой зависит работа металлургической промышленности и конкурентоспособность всей украинской экономики. Ведь без сильной металлургии трудно рассчитывать на рост в машиностроении и других высокотехнологичных отраслях, использующих металл. Сейчас имеем следующую ситуацию. Цены на металлургическое сырье на международных рынках бьют рекорды. В то же время экспорт из Украины при пошлинах, которые мы продлили, не просто не уменьшился, но и увеличился”, – написал политик.

Он сообщил, что в результате ряд металлургических и сталелитейных предприятий, которые не могут существовать без лома, рискуют остановиться.

“Я сделал ряд обращений в ГТС и ГНС, и оказалось, что доходы от экспорта лома просто выводят за границу из-за манипуляций с таможенной ценой. Только за рекордный июль этого года на офшорных счетах оставили не менее $8 млн. Занижение таможенной стоимости товаров – давняя и одна из самых распространенных махинаций “серых” экспортеров. В 2021-м установлено 14 фактов нарушений законодательства на общую сумму $9,6 млн. По данным из таможенных баз, цены, задекларированные экспортерами лома, в большинстве случаев составляют $300–350 за тонну, очень редко достигая $400, тогда как котировки на мировых рынках составляли $470–500 за тонну и выше. На выходе мы имеем замедление роста экономики, угрозу закрытия предприятий и рабочих мест”, – заявил Мовчан.

Он сделал вывод, что нужно как можно быстрее взять на контроль вопрос паритета цен на рынке металлолома.

https://www.facebook.com/oleksiymovchan/posts/1074826186387599

Контекст:

“Минпром” сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны.

В июне 2021 года объединение предприятий “Укрметаллургпром” и профильная ассоциация “Укртрубопром” обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал эту инициативу.

“Металлургпром” сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

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