В российском модуле МКС обнаружили превышение допустимой концентрации плесени

“20 января 2021 года проведены микробиологические отборы проб газовой среды в 16 зонах с последующим инкубированием проб, фотосъемкой выросших колоний микроорганизмов и передачей изображения на Землю. […] Фрагменты плесневых грибов были обнаружены в одной из 16 исследованных зон”, – говорится в сообщении.

Авторы исследования отметили, что содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде составило 110 КОЕ в 1 м³ (показатель, указывающий на число образующих колонии бактерий в единице среды) при нормативном показателе в 100 КОЕ в 1 м³.

РБК пишет, что речь идет об одной из зон функционально-грузового блока МКС “Заря”.

Контекст:

Международная космическая станция – пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.

В августе 2020 года было обнаружено, что в российском сегменте МКС произошла утечка воздуха. В сентябре ее нашли и локализовали. Позднее космонавты обнаружили еще несколько мест, откуда уходил воздух.

В январе 2021 года стало известно о выходе из строя в российском сегменте станции системы получения кислорода. “РИА Новости” отмечало, что это происходило “многократно”, в частности в октябре и декабре 2020 года.

В марте 2021 года в российском модуле были заделаны две трещины, но давление воздуха продолжало падать.

В августе стало известно, что в самом старом модуле МКС, “Заря”, нашли новые трещины.

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