 

Chery привезла в Россию новый электромобиль Ant

23.09.2021, 10:16, Новости дня
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Китайская компания Chery представит на российском рынке новую модель компактного электрокара Chery Ant.

Автомобиль уже удалось обнаружить на московских дорогах. Известно, что новая модель в дальнейшем пройдет этап сертификации, позволяющей начать продажи на территории России. Кроме того, китайский бренд одновременно выпускает семь электрических моделей, однако пока ни одна из них не доступна в РФ.

Модель Ant выпускается с 2017 года и до сих пор никаких обновлений не производилось. Электрокар оснащается силовой установкой на 31 л.с. С такими характеристиками запас хода на электротяге варьируется от 300 до 400 километров. Цена Ant в Китае составляет от 60 тысяч юаней.



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