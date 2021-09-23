Chery привезла в Россию новый электромобиль Ant

Китайская компания Chery представит на российском рынке новую модель компактного электрокара Chery Ant.

Автомобиль уже удалось обнаружить на московских дорогах. Известно, что новая модель в дальнейшем пройдет этап сертификации, позволяющей начать продажи на территории России. Кроме того, китайский бренд одновременно выпускает семь электрических моделей, однако пока ни одна из них не доступна в РФ.

Модель Ant выпускается с 2017 года и до сих пор никаких обновлений не производилось. Электрокар оснащается силовой установкой на 31 л.с. С такими характеристиками запас хода на электротяге варьируется от 300 до 400 километров. Цена Ant в Китае составляет от 60 тысяч юаней.