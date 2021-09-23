Марка Honda представила кроссовер Honda BR-V нового поколения

Японская марка Honda представила новый компактный паркетник Honda BR-V.

Автомобиль представляет собой модернизированную версию концепта N7X. Известно, что новый кроссовер оснащается увеличенным экраном мультимедийной системы, цифровой приборной панелью, кожаными креслами, светодиодными фарами. Кроме того, в базовой версии предусмотрели шесть подушек безопасности. Данный автомобиль имеет продвинутый комплекс безопасности Honda Sensing.

Новый кроссовер оснащается системами удержания полосы, мониторинг слепых зон, предотвращение столкновений. Под капотом паркетника установлен 1,5-литровый бензиновый мотор на 121 л.с. мощности. Также автомобиль получит вариатор или механическую коробку передач.