 

Комплексы «Бастион» в Крыму нанесли ракетные удары по целям в Черном море

23.09.2021, 10:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провел учения на полигоне Опук в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Беспилотники отследили корабли условного противника на дальних рубежах поражения, и расчеты «Бастиона» выпустили ракеты по целям, в роли которых выступили два больших корабельных щита-мишени, передает РИА «Новости».

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ на фоне проходящих в Черном море совместных маневров кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз.

#Видео Мобильные береговые противокорабельные комплексы #Бастион Черноморского флота нанесли ракетные удары по морским целям, имитировавшим корабли условного противника, на полигоне #Опук в Крыму https://t.co/bOD24sV7v1#ЧерноморскийФлот #БРКБастион #ПускиРакет #КрылатыеРакеты pic.twitter.com/UfpPLyNcup

— Минобороны РФ (@mod_russia) September 23, 2021

Ранее ударная группировка кораблей Черноморского флота вместе с самолетами морской авиации флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению тактических групп и одиночных кораблей условного противника.



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